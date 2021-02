Suspeito de estelionato foi encaminhado à 17ª DP Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 13:12

Rio - Policiais da 17ª DP (São Cristóvão) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira, um homem suspeito de estelionato em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Ele foi capturado no momento em que tentava aplicar mais um golpe, com valor estimado de R$ 15 mil. O esquema usado pelo homem simulava leilões virtuais de supostas cargas de aparelhos de celular que não existiam.



De acordo com os agentes, um grupo de amigos também foi vítima do criminoso, que chegou a arrecadar R$ 50 mil na ocasião. Um dos lesados informou aos policiais da delegacia de São Cristóvão que o autor estava na Praia de Botafogo tentando enganar novas pessoas. Com ele, foram apreendidas notas fiscais falsas e outros documentos utilizados nos golpes.



O preso não ofereceu resistência e foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.