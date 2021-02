Popeyes chega ao Rio de Janeiro e aterrissa no Shopping Nova Iguaçu Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 14:13

O Shopping Nova Iguaçu recebeu com exclusividade a primeira unidade da rede Popeyes, que traz para a Baixada Fluminense seu cardápio exclusivo de frango frito e outros itens típicos do estado da Louisiana. O que faz da comida de Popeyes ser aclamada é o cuidado no preparo e seus sabores únicos: seu frango é marinado por no mínimo 12 horas e empanado à mão pelo “Mestre”, a pessoa responsável por cuidar de todas as etapas no processo de preparação do frango nos restaurantes Popeyes.



Os iguaçuanos poderão provar o famoso The Sandwich, que foi tão pedido pelos fãs cariocas da marca. O sucesso do sanduíche está em seu processo culinário e ingredientes diferenciados, que combina o frango extra crocante, com maionese premium, picles de receita especial e pão brioche tostado na manteiga. Os consumidores ainda poderão experimentar diversas opções de sanduíches, boxes, baldes, molhos, bebidas e sobremesas. O cardápio de Popeyes também estará disponível para entrega em Nova Iguaçu pelo aplicativo do Uber Eats.



“O primeiro restaurante de Popeyes desembarca no Rio de Janeiro em primeira mão no Shopping Nova Iguaçu, onde temos grande expectativa para a nossa marca. Essa inauguração também chega para atender os fãs cariocas, que pedem nas redes sociais por Popeyes e The Sandwich em suas cidades”, explica Gustavo Fehlberg, Vice-Presidente de Desenvolvimento do Burger King e Popeyes no Brasil.



O restaurante fica localizado na Praça de Alimentação do Shopping Nova Iguaçu e terá seu funcionamento de 10h às 22h de segunda a sábado, e de 12h às 21h aos domingos.