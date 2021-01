A banda gospel Entre Amigos é composta por nove amigos e os louvores atendem variados estilos musicais. M&D Fotografia

15/01/2021

Na próxima quarta-feira (20) a banda ‘Entre Amigos’ lançará seu segundo EP em todas as plataformas digitais e conta com a participação especial dos cantores Jairo Bonfim e Fael Magalhães. A trajetória da banda iniciou-se numa participação de um festival gospel, em Belford Roxo e atualmente percorre o estado do Rio de Janeiro. A banda é composta por nove amigos e as músicas de louvor e adoração a Deus são ecoados em variados estilos musicais, o mais presente o pop rock. Siga, @b.e.amigos no instagram.