Por O Dia

Publicado 04/02/2021 19:35 | Atualizado 04/02/2021 20:05

O Outback Steakhouse participa do Festival de Verão Gastronômico no Shopping Nova Iguaçu, que vai até o dia 7/2. E para encarar esta disputa cheia de sabor, o restaurante escolheu um dos pratos mais coloridos e perfeito para o verão de seu cardápio, o Melbourne Bowl. Com grande aceitação dos moradores da Baixada Fluminense, o restaurante marca presença no evento, no qual o menu vencedor é escolhido pela votação dos clientes.

Pelo regulamento, os restaurantes localizados no espaço Baixo Pedreira, entre eles o Outback, enviam uma sugestão de prato com a cara do verão. O cliente vai saborear as opções e depois tem o poder de eleger o melhor prato do Festival por meio de uma ficha de votação disponibilizada no estabelecimento participante. A avaliação deverá levar em conta o sabor, apresentação do prato e atendimento do garçom, que também receberá uma nota. Os dois vencedores, restaurante e garçom, além do título de campeão, ganharão prêmios.



Requinte Australiano

O Melbourne Bowl, prato escolhido pelo Outback para o Festival, é inspirado na cidade mais colorida da Austrália, e traz uma mistura de sabores para agradar todos os paladares. O Melbourne Bowl é composto por abóbora cabotiá, tomates cereja com manjericão, legumes al dente e salada morna de quinoa com cogumelos shitake e couve, temperados ao estilo da casa com uma proteína à escolha do cliente.