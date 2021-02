Por O Dia

Considerado um dos mais importantes cineastas e roteiristas do país, o chileno Jorge Durán vai dar a aula on-line master class do ´Oficinas Iguaçu Criativa – Escrita, Imagem & Cinema’, projeto selecionado através de edital pela Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, via Lei Aldir Blanc. Ele vai falar sobre roteiro e direção cinematográfica, no próximo dia 20. Mais informações pelo e-mail [email protected]