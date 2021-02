Por O Dia

Em meio a pandemia a psicóloga Maíra Andrade comemorou seus 15 anos de carreira e viu surgir o aumento pelo apoio psicológico entre adultos, jovens e crianças.

‘2020 foi um ano marcado por muitas mudanças. Mudar, muitas das vezes, causa medo, desconforto e insegurança. E quando essas mudanças impactam na rotina e nos relacionamentos interpessoais, acompanhadas do medo pelo desconhecido, e para muitos, medo da morte, isso pode desencadear diversos impactos emocionais. Mediante isto, muitas pessoas começaram a perceber que era hora de cuidar da saúde mental. A busca por atendimento psicológico aumentou consideravelmente, principalmente os casos de ansiedade e depressão.’ Relatou Maíra.

Em janeiro de 2021, foi lançado o livro Suicídio - a vida não pode parar, onde a Psicóloga Maíra Andrade participa como coautora no capítulo, cujo tema é, Aspectos psicológicos no Suicídio. O tema é recorrente em diversas pesquisas, apesar de ser tratado como um assunto difícil obscuro e um tanto misterioso da condição humana, deve ser considerado como sério problema de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde (OMS) mostra em diversas publicações que o suicídio tem aumentado nas ultimas décadas, estando entre as 10 principais causas de morte.Maíra é psicóloga há 15 anos, e é diretora e responsável técnica no NIDH há 9 anos. O Núcleo Integrado de Desenvolvimento Humano tem como missão promover o desenvolvimento dos indivíduos preparando-os para a busca de crescimento profissional através de capacitações e conhecimento de si próprio para atingir a qualidade de vida.