Joana Mineiro posar ao lado de suas cachorrinhas Pietra e Duda, vestidas de paquitas. Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 08:22

A quarentena da jornalista Joana Mineiro, de Nova Iguaçu, tem sido no mínimo nostálgica e divertida. A ex-paquita, que fez parte do último grupo de Xuxa Meneghel, a Geração 2000, na Tv Globo, levou seus seguidores ao delírio ao posar ao lado de suas cachorrinhas Pietra e Duda @dudaepietradogs (de azul) vestidas de paquitas. As peludas das raças shih tzu e dashchund deram um show de charme e simpatia, e Jô, que quis fazer uma homenagem à fase, brincou na legenda “Invejosos dirão que não existem mais paquitas. Sucessoras de mamãe”, referindo-se às filhotas de quatro patas.



Além de atuar como assessora de imprensa na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), a jornalista tem aproveitado o home office para se dedicar também à carreira de digital influencer. Jô Mineiro, como é conhecida nas redes sociais, mostra seu lifestyle com dicas de moda, gastronomia, viagens, pets e muito mais.

A ex-paquita Joana MIneiro fez parte do último grupo de Xuxa Meneghel, a Geração 2000. Divulgação



Nascida e criada em Belford Roxo, Joana Mineiro tem uma história marcada pela profissão de Paquita, vivida dos 13 aos 17 anos. Afinal, como diz Xuxa, “uma vez Paquita, sempre Paquita”. Ela sempre faz questão de lembrar a regra máxima que se adapta à vida das suas assistentes de palco durante anos em seus programas de TV.



Para amenizar a saudade dos encontros interrompidos pela pandemia, a apresentadora e suas meninas se comunicam diariamente através de um grupo no WhatsApp chamado “Paquitas Pra Sempre”.



Recentemente, a entrevista de Jô, como também era chamada por Xuxa, para o canal "The Soares", no YouTube, da produtora Joana Di Carso, viralizou com histórias e curiosidades sobre a época de Paquita. Está um sucesso!