André Ceciliano é reeleito presidente da Alerj Rafael Wallace

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 22:15

O deputado estadual André Ceciliano (PT) foi reeleito para mais dois anos de mandato à frente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Ceciliano foi candidato único e nesta eleição, foi mantido na presidência com 64 dos 70 votos. O deputado ocupa o posto desde 2017, quando em novembro assumiu a posição interinamente no lugar de Jorge Picciani (MDB), na época preso na operação Cadeia Velha.

Em sua legislação anterior, o deputado deixou sua marca por ser responsável por aprovar a abertura do processo de impeachment de Wilson Witzel (PSC). A sessão que confirmou a permanência André Ceciliano na Alerj, foi realizada de forma semi-presencial, na tarde desta terça-feira. Dos seis votos negativos, três foram de deputados contrários, dois foram de abstenção e um de deputada em licença.

“Eu não tenho vergonha de ser político. A gente trabalha, e muito, aqui no parlamento. Muito menos (vergonha) de pertencer ao Partido dos Trabalhadores, do qual tenho orgulho”, disse após a vitória, chorando, o presidente.

O governador em exercício Cláudio Castro esteve na sessão de votação e aproveitou para enaltecer a gestão de Ceciliano e agradeceu os deputados pelo trabalho em 2020. Ceciliano, em fala após a reeleição, garantiu que dará espaço a todas as bancadas com representação na Alerj.