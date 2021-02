Criminosos fugindo após assalto a uma joalheria na Zona Sul Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 16:42 | Atualizado 26/02/2021 18:45

Rio - Pelo menos sete criminosos assaltaram a joalheria Casa Alberto Joias na tarde desta sexta-feira na Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, na Zona Sul da cidade. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o bando fugindo do local em quatro motos e um deles, inclusive, aparece com uma arma na mão direita.

De acordo com as primeiras informações, seis funcionários do local teriam sido rendidos pelos assaltantes. Além disso, a loja teve um prejuízo de aproximadamente R$ 30 mil. Este foi o segundo assalto este mês na joalheria em pouco mais de uma semana.

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que uma equipe do 23ºBPM (Leblon) foi até o local para verificar a ocorrência. Ninguém foi preso.