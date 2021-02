19ª edição do Mapa de Risco da Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 21:20

Rio - A edição do Mapa de Risco da covid-19 mostra que a situação da pandemia se encontra em baixo risco (bandeira amarela) em sete regiões do Estado do Rio: Baía da Ilha Grande, Médio Paraíba, Metropolitana I, Metropolitana II, Serrana, Baixada Litorânea e Norte. A Região Noroeste evoluiu da bandeira laranja para vermelha (risco alto) no último período. A Centro-Sul permanece em bandeira laranja (moderado). No geral, o Estado do Rio se mantém em bandeira amarela. A análise compara a semana epidemiológica 6 (de 7 a 13 de fevereiro) com a 4 (de 24 a 30 de janeiro) de 2021.



De acordo com os dados, o Estado apresentou uma redução do número de óbitos (-40%) e de casos de internações por síndrome respiratória aguda grave (-31%) na comparação do período analisado. As taxas de ocupação de leitos no estado se mantiveram baixas. Nesta sexta-feira, esse índice está em 62,1% para leitos de UTI e em 42,5% para leitos de enfermaria.



Publicidade

Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo). Os resultados dos indicadores devem auxiliar na tomada de decisão dos gestores públicos, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada região.

Enfrentamento à covid-19

Publicidade

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que, até o momento, recebeu do Ministério da Saúde 1.355.120 doses da vacina contra a covid-19, sendo 974.120 da CoronavaVac e 381 mil da Oxford/AstraZeneca. Com a operação realizada na última quinta-feira (25), o total distribuído é 1.232.390 doses.



Balanço vacinação

Publicidade