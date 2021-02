Por O Dia

Publicado 25/02/2021 07:52 | Atualizado 25/02/2021 08:49

Rio - A ex-vereadora Carminha Jerominho (PMB), filha de Jerônimo Guimarães, condenado por ser um dos fundadores da milícia Liga da Justiça, foi conduzina manhã desta quinta-feira durante operação da Polícia Civil que mira receptadores de cargas de aparelhos eletrônicos roubados. A informação foi revelada pelo programa Bom Dia Rio, da TV Globo. Ela não havia sido encontrada em casa, em um condomínio de luxo de Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Os agentes cumprem 26 mandados de prisões e busca e apreensões.

A quadrilha teria relação com um assalto de uma carga de eletrônicos do terminal de cargas do aeroporto do Galeão , na Ilha do Governador (zona norte do Rio),em março de 2020.