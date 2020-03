Rio - Cinco assaltantes roubaram uma carga de eletrônicos do terminal de cargas do aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador (zona norte do Rio), na tarde de sábado (7). Ninguém foi preso nem houve feridos.



A Polícia Federal (PF) informou neste domingo (8) que ainda não tem detalhes sobre a carga roubada. O caso foi registrado por plantonistas da PF e na segunda-feira (9) vai ser definido o órgão responsável pela investigação: a própria PF ou a Polícia Civil, já que o roubo ocorreu em área doméstica do Terminal de Cargas Aéreas (Teca).