Rio - A Prefeitura do Rio, por meio do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio), da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, nesta sexta-feira (11), uma bateria de inspeções no Shopping Tijuca, na Zona Norte da cidade. O valor total em multas aplicadas é de mais de R$ 22 mil reais.



Ao todo, foram feitas 71 inspeções. Cerca de 16 estabelecimentos receberam termos de intimação e nove foram infracionados, por motivos como falta de asseio e rotulagem de alimentos incompleta. O Laboratório de Saúde Pública coletou cinco amostras de água para análise. Foram inutilizados cerca de 20 quilos de alimentos como panetones, confeitos de chocolate, molhos, sopas, produtos cárneos e croissants.

Em nota, o Shopping TIijuca afirmou que "segue todas as orientações da Vigilância Sanitária e seguirá reforçando as recomendações a todos seus lojistas".



Para denúncias, é necessário entrar em contato com um dos canais de atendimento da Central 1746, podendo acessar 1746.rio, discar 1746 de qualquer telefone, baixar o aplicativo 1746 Rio ou entrar no site https://www.1746.rio/portal/servicos