Neguinho da Beija-Flor e Farid Abrão David

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 10:37

Beija-flor de Nilópolis decretou luto pela morte do prefeito de Nilópolis, Farid Abrão David (PTB), de 76 anos. Farid foi presidente da agremiação por 18 anos e era irmão do presidente de honra da escola, Anísio Abraão David. Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio, desde o último dia 30. Rio - A escola de sambadecretou luto pela morte do prefeito de, de 76 anos. Farid foi presidente da agremiação por 18 anos e era irmão do presidente de honra da escola, Ele morreu nesta sexta-feira , após complicações decorrentes da covid-19 . O político estava internado no, na, desde o último dia 30.

O prefeito de Nilópolis foi diagnosticado com o novo coronavírus pouco antes das eleições deste ano. O estado de saúde dele se agravou nos últimos dias. A família ainda não divulgou informações sobre velório e sepultamento.

"A história do município e da escola de samba está intrinsecamente ligada e o Sr. Farid foi um grande líder à frente de ambos e deixa sólido legado. Hoje, o pranto rola, mas dentro em breve esperamos que o samba faça essa dor no peito ir embora. Nossa gratidão, nossas preces e nossas condolências à familiares, amigos, ao povo nilopolitano e à família Beija-Flor. Descanse em paz num céu azul e branco, Farid", diz comunicado publicado pela escola em suas redes sociais.

Neguinho da Beija-flor também se manifestou sobre a morte de Farid. Em seus perfis na redes sociais, o intérprete da Azul e Branco de Nilópolis lamentou "mais um grande amigo" ser vítima da covid-19 e prestou condolências aos familiares.

"Fica a saudade de um amigo, uma pessoa que faz parte da minha história. Meu coração está partido", postou Neguinho, que chegou a ser internado no fim de novembro por causa da covid-19

ESPOSA ASSUME

Farid exercia seu terceiro mandato à frente da Prefeitura de Nilópolis, cidade onde nasceu e exerceu sua carreira política. Foi deputado estadual durante cinco mandatos. Ele também foi diretor do Fluminense, seu time do coração.

Decidido a se aposentar da vida pública após este terceiro mandato na prefeitura, Farid comandou a campanha do sobrinho Abraãozinho David, 30, que foi eleito para assumir o município a partir do ano que vem. Com sua morte, a vice-prefeita e sua esposa, Jane Louise Martins David, 74, assume a prefeitura.

Farid e Jane ficaram casados por 51 anos, tiveram três filhos - Ricardo, que também já foi deputado estadual, Flávia e Adriana - e sete netos.