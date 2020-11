Neguinho da Beija-Flor é internado com covid-19 Andre Melo Andrade/Parceiro/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 07:35 | Atualizado 27/11/2020 10:04

Rio - Rio - Neguinho da Beija-Flor, de 71 anos, testou positivo para covid-19 e foi internado nesta quinta-feira. O filho do cantor, Jr. Beija-Flor, falou sobre o assunto nas redes sociais e pediu orações.

"Gostaria de pedir a oração de todos vocês. Infelizmente houve a necessidade de internação do meu pai em decorrência da covid-19. Tudo ficará bem", escreveu Jr. Beija-Flor no Stories, do Instagram.

Em um vídeo, o filho do cantor afirmou que "não é nada grave" e que Neguinho foi internado "mais pelo quadro de desidratação".

Na semana passada, Jr. Beija-Flor já havia postado nas redes sociais que Neguinho estava fazendo o teste para detecção da covid-19, mas esperava que estivesse apenas com uma gripe. No entanto, o cantor testou positivo para a doença.