Rio - A atriz Nicette Bruno, de 87 anos, continua internada na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio. De acordo com boletim médico divulgado nesta sexta-feira, o estado da atriz "ainda é considerado grave. Está sedada, intubada, dependente de ventilação mecânica e realizando hemodiálise".

Beth Goulart, filha de Nicette, fez uma postagem nesta quinta-feira e contou que não vê a mãe há 15 dias. "Faz 15 dias que não vejo minha mãe, que saudade! Saudade das nossas conversas na cozinha, se Deus quiser logo, logo estaremos juntas de novo. Eu creio #tbt #mae #saudade #teamo #voltalogo", escreveu Beth na legenda da postagem.

Nicette Bruno está fora da TV desde o fim de março deste ano, quando fez uma participação especial na novela "Éramos Seis". Bárbara Bruno, uma das filhas de Nicette, agradeceu as orações nesta segunda-feira. "Obrigada a todos pelo carinho e orações! Vamos em frente, mãe!".

Paulo Goulart Filho também falou sobre a mãe nas redes sociais. "Mãezinha do coração, seguimos em oração. Logo estaremos juntos novamente! Seguimos com fé!".