Por O Dia

Publicado 12/12/2020 11:35 | Atualizado 12/12/2020 14:36

Rio - O fim de semana do carioca será de temperaturas altas, com a máxima chegando aos 35°C neste domingo. Apesar do termômetro elevado, haverá pancadas de chuva isoladas em alguns períodos dos dois dias. À 0h de hoje, a cidade voltou ao estágio de normalidade e deixou o de mobilização, que entrou em vigor às 16h40 de ontem por causa da chuva