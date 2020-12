Rio pode ter chuva moderada a forte nesta sexta Fernando Frazão / Agência Brasil

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informou que o município entrou em Estágio de Mobilização às 16h40 desta sexta-feira, devido à previsão de chuva moderada para as próximas três horas. De acordo com o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva se aproximam da Região Metropolitana e da cidade do Rio e poderão causar chuva fraca a moderada nas zonas Oeste e Norte.



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido a chuva ou outros fatores.



Lembrando que o município do Rio está em Estágio de Mobilização pela covid-19 desde o dia 2 de dezembro de 2020, por causa do aumento do número de casos na cidade.



Recomendações

. Siga sua rotina;

. Acompanhe a previsão do tempo e suas atualizações;

. Mantenha-se informado;

. Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).