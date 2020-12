Eurico Azevedo postava nas redes sociais sua paixão pela aviação Reprodução / Instagram

Por Thuany Dossares

Publicado 12/12/2020 09:21 | Atualizado 12/12/2020 12:44

Rio - O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de um homem na queda do helicóptero, no Parque Mambucaba, divisa entre os municípios de Angra dos Reis e Paraty, na noite de sexta-feira. De acordo com a corporação, a vítima foi identificada como Eurico U. de Azevedo Neto, de 44 anos, ele era o piloto da aeronave. Ele estaria sozinho e não há informação sobre outros feridos.

Em suas redes sociais, Eurico demonstrava ser um apaixonado pela aviação e publicava muito de seus voos. Sua última publicação no Instagram, inclusive, foi de um helicóptero decolando, com a legenda "aumenta o som e curte!". Seu último story na mesma rede social também foi de um sobrevoo pelo Cristo Redentor.

Diversas pessoas lamentaram a morte do piloto em suas redes sociais. "Foi bom ter te conhecido! Estava me espelhando em você, você foi uma das minhas inspirações como profissional da área de aviação! Descansa em paz!", publicou um amigo. "Já tive o prazer de voar algumas vezes c ele, pessoa incrível, de uma energia sem igual, nossa eu tô muito triste (sic)", comentou uma amiga. "Voa, amigo!! Voa para os braços do Pai! Meus sentimentos aos amigos e familiares", postou outro amigo.

O quartel de Bombeiros de Mambucaba foi acionado às 19h05 e ao chegarem no local, que era de difícil acesso, encontraram Eurico já em óbito. Até o final da manhã, o corpo do piloto ainda estava no Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis.



O helicóptero fazia um voo particular, mas ainda não há informações da origem da aeronave. Nas redes sociais, populares contaram que o helicóptero teria batido em um cabo de alta tensão, o que teria causado o acidente. Vários bairros de Paraty e o Parque Mambucaba chegaram a ficar sem energia elétrica por conta do acidente.



O caso foi registrado na 166ª DP (Angra dos Reis). O DIA também procurou a Aeronáutica para informações sobre as investigações, mas ainda não teve retorno.