Publicado 12/12/2020 09:56 | Atualizado 12/12/2020 14:39

Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a mãe da menina Rebeca Beatriz disse que viu um disparo saindo da viatura da PM momentos antes da filha ser baleada. Rebeca, de 7 anos, e a prima, Emily Victoria, 4, Barro Vermelho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Rio - No depoimento que prestou nesta sexta-feira , na, a mãe da meninadisse que viu um disparo saindo da viatura da PM momentos antes da filha ser baleada. Rebeca, de 7 anos, e a prima,, 4, foram mortas vítimas de bala perdida no último dia 4 , quando estavam brincando na rua, na comunidade, em, na

De acordo com a TV Globo, no depoimento à polícia, a mãe disse que estava perto de Rebeca, quando viu um clarão dentro do carro da Polícia Militar, ouviu os tiros e correu até a filha. Ela informou que a viatura passava pela esquina da Avenida Gomes Freire com a Rua Bina, onde as crianças foram atingidas.

As duas famílias vêm sustentando que o disparo que atingiu as meninas veio de fora da comunidade. No entanto, a PM garante que não houve confronto com traficantes locais no momento do crime e ressalta que a bala que atingiu as meninas não partiu dos policiais.



Segundo o pai de Rebeca, a esposa está muito abalada desde a morte da filha. Ele disse que ela "está sendo acompanhada por psicólogo".

NECROPSIA



O exame de necropsia realizado no corpo das crianças revelou que Rebeca teve o coração e o fígado atingidos e que a causa da morte dela foi a "transfixação" desses órgãos. Ainda segundo o exame, a menina foi baleada na "região torácica esquerda". A perícia encontrou um fragmento de bala alojado em seu fígado. O projétil foi retirado para confronto balístico.

No caso de Emily, o exame revelou que ela foi atingida na cabeça, sendo apontada como a causa da morte a "ferida transfixante do encéfalo". O laudo indicou ainda que o tiro que a atingiu entrou pela "região frontal direita" de seu corpo.