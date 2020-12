Emily à esquerda e Rebeca, à direita Arquivo Pessoal

Por Anderson Justino

Publicado 05/12/2020 08:45 | Atualizado 05/12/2020 09:20

Rio – Duas crianças foram mortas, na noite desta sexta-feira (4), em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, após serem atingidas por balas perdidas. O caso ocorreu na comunidade do Barro Vermelho, no bairro Jardim Gramacho.



Segundo informações de uma vizinha, as primas Emily Victória Silva dos Santos, de 4 anos e Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, 7 anos, brincavam na porta de casa, ao lado das mães que conversavam, quando policiais militares tentaram abordar duas pessoas que estavam em uma motocicleta. Houve pelo menos três disparos.



Ainda segundo a vizinha, os policiais saíram do local sem prestar socorro às crianças. Emily e Rebeca foram socorridas por parentes e vizinhos e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Sarapuí, também em Caxias. As meninas não resistiram e vieram a óbito.



A pequena Emily Victória foi atingida na cabeça e a prima Rebeca Victória foi baleada no tórax. Emily faria aniversário no próximo dia 23 de dezembro.



Em nota, A PM diz que o 15º BPM foi acionado para uma ocorrência na qual duas crianças, vítimas de tiros, haviam dado entrada na UPA do bairro.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e irá investigar o caso.