Rebeca e Emily, mortas enquanto brincavam ao lado das mães reprodução

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 18:31 | Atualizado 11/12/2020 18:40

Rio - A mãe de Rebeca Beatriz, uma das duas meninas que morreram em Duque de Caxias, prestou depoimento, nesta sexta-feira (11), na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), em Belford Roxo.

Segundo a família das vítimas, o disparo veio de fora da comunidade. No entanto, a Polícia Militar garante que não houve confronto com traficantes locais no momento do crime e ressalta que a bala que atingiu as meninas não veio da PM.

O laudo de exame de necropsia realizado no corpo das crianças da Rebeca mostra que ela teve o coração e o fígado atingidos. O laudo apresenta como causa da morte a "transfixação" desses órgãos. Segundo o exame, a menina foi atingida na "região torácica esquerda". Por fim, a perícia também indica que uma bala foi encontrada no corpo da menina, alojada no fígado. O projétil foi guardado pela polícia.

No caso de Emily, o exame aponta que a criança foi atingida na cabeça, sendo apontada como a causa da morte a "ferida transfixante do encéfalo". O laudo indica que o tiro que atingiu a garota entrou pela "região frontal direita".