Carreta é roubada e dois homens morrem após troca de tiros

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 08:55 | Atualizado 25/02/2021 10:50

Rio - Dois homens morreram, na manhã desta quinta-feira, após uma carreta ser roubada quando foi recarregada na Reduc. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 15º BPM conseguiram realizar um cerco na Rodovia Washington Luiz, na altura de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense para abordar o veículo roubado.

Carreta é roubada e duas pessoas morrem em troca de tiros na Washington Luiz.#ODia



Crédito: Whatsapp O DIA pic.twitter.com/KSnEqDwhy0 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 25, 2021

Na abordagem policial, o criminoso resistiu a prisão e atirou contra o motorista da carreta, que não resistiu. Houve troca de tiros com policiais, o homem foi baleado e morreu no local. Um veículo que fazia a cobertura do roubo não foi encontrado.

A Polícia Rodoviária Federal informou que uma faixa da esquerda da pista lateral está interditada. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia no local.

