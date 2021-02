Por O Dia

Entre os dias 5 e 8 de março acontece o Querida Comédia: Semana Humor de Mulheres Comedy Con Brasil no Salão nobre do Clube Canto do Rio, no centro de Niterói. Esse é mais um pré-evento da Comedy Con Brasil, primeira imersão cômica do mundo prevista para acontecer nos dias 6, 7 e 8 de agosto, na Cidade das Artes, no bairro da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O evento no município de Niterói vai receber grandes nomes do Stand up feminino como a vencedora do prêmio de humor MTV MIAW 2020, Bruna Louise; a integrante do 'A culpa é da Carlota', Arianna Nutt; além de nomes como Criss Paiva, Priscila Castello Branco, Mhel Marrer, Giovana Fagundes e muito mais. A anfitriã, em todos os dias, será a comediante Juliana Querido.

"O Querida Comédia tem como intuito mostrar a força do humor feminino em nosso país. O evento dará oportunidade para mulheres iniciantes na comédia se apresentando como Open Mics e fortalecer a cena do humor feminino carioca", declara o produtor André Binnios, um dos organizadores da Comedy Con Brasil.

O evento terá capacidade de público reduzida para que a produção possa oferecer maior segurança, seguindo todos os protocolos da segurança da OMS (Organização Mundial da Saúde). O clube fica na Av. Visconde do Rio Branco 701, Centro de Niterói. No local terá serviço de alimentação e bebida. Os ingressos custam a partir de R$ 25, com venda pelo site www.sympla.com.br. Mais informações pelo perfil do Instagram @comedyconbrasil.