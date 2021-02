Casa do Dr. Silveirinha, em Bangu, ganha reforço da OAB Nacional para sair do papel Foto: Divulgação

Rio - A Casa do Dr. Silveirinha, em Bangu, recebeu, nesta quinta-feira, a visita do presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz. Moradores do bairro da Zona Oeste desejam transformar a casa de Silveirinha, como era conhecido, em um Centro de Cultura e Memória da Zona Oeste.

Guilherme da Silveira Filho, ex-proprietário da Fábrica de Tecidos Bangu, também presidiu o Banco do Brasil em mais de uma oportunidade, foi ministro da Fazenda no Governo Eurico Dutra e, de que quebra, presidiu o Bangu A.C. O estádio do clube, inclusive, leva o nome do ex-presidente, responsável pela sua construção.



“É uma luta justíssima, que conta com o apoio total da OAB. Transformar esta casa, de imenso valor histórico e simbólico para a região, num Centro de Cultura e Memória, significa valorizar esta área da cidade que nem sempre conta com a atenção do Poder Público”, disse Felipe Santa Cruz, que prometeu levar a demanda diretamente ao prefeito Eduardo Paes.



O dirigente máximo da advocacia nacional também convidou o presidente da OABRJ, Luciano Bandeira, da Caixa de Assistência (Caarj), Ricardo Menezes, e a presidente da OAB/Bangu, Claudete do Valle, além da Diretora de Mulheres Marisa Gaudio, para integrarem a comitiva que foi recebida por Wladimir Mutt, ideólogo da campanha.



“Queremos que seja um espaço aberto à comunidade, destinado a cursos profissionalizantes que possam atender a demanda local, além de transformar o espaço em casa de shows, peças teatrais e exposições”, disse Wladimir Mutt.



“Seria um gol de placa para a região, como os vários que o Marinho, um dos maiores craques que já vi, fez com a camisa do Bangu e da seleção”, brincou Ricardo Menezes.