Por Lucas Cardoso

Publicado 25/02/2021 20:40 | Atualizado 25/02/2021 21:50

Rio - Policiais da Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam) Oeste prenderam, nesta quinta-feira, homem procurado pela polícia do Acre por crimes de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas no estado da região Norte do país. Deivid Allan Arruda de Moraes, de 29 anos, foi localizado pelos investigadores da especializada vivendo na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes.



Liderados pela delegada Viviane Costa, titular da Deam Oeste, os agentes cumpriram o mandado de prisão expedido pela Justiça do Acre por volta das 6h da manhã. Deivid mantinha uma vida normal no Rio, onde também vive sua mãe.



Segundo a delegada, o foragido parecia ter certeza da impunidade, já que postava nas redes sociais, sem nenhum cuidado, fotos de sua rotina na comunidade da Zona Oeste. Entre os registros, haviam fotos na academia. Deivid trabalhava como vendedor e foi encontrado na casa onde a mãe reside.