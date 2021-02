Volta às aulas na Escola Municipal Suíça, que reabriu no dia 24 Divulgação Ricardo Cassiano/Prefeitura do Rio

Publicado 25/02/2021 20:08 | Atualizado 25/02/2021 20:14

Rio - A cidade do Rio de janeiro terá mais 82 escolas retomando suas atividades presenciais a partir da próxima quarta-feira (3), totalizando 120 escolas abertas no Rio. As aulas presenciais foram retomadas na quarta-feira (24), com a reabertura de 38 colégios da rede municipal, com aulas para os alunos da pré-escola, 1º ano e 2º ano.

Com a reabertura dessas 82 unidades de ensino, 23,5 mil alunos poderão voltar a frequentar as salas de aula no Rio de Janeiro já na próxima quarta-feira. Lembrando que o retorno é opcional e cabe aos pais e responsáveis a decisão de levar os alunos. Quem não estiver na escola vai poder continuar estudando regularmente pelo modo remoto.

"Agora, chegou a hora de mais escolas retomarem o ensino presencial. E esse número vai aumentar a cada semana", comenta o secretário Ferreirinha.

A próxima fase, para alunos do 3º ao 5º Ano, 6º Ano Carioca, 9º Ano e Carioca II, tem início no dia 17 de março. E a Fase 3, para alunos de creche, 6º ao 8º Ano, Educação de Jovens e Adultos e Classe Especial, começa a partir de 31 de março. As aulas presenciais são realizadas em unidades adequadas ao protocolo sanitário aprovado pelo Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19.

Confira a lista das escolas que vão reabrir na próxima quarta:



Professora Sarita Konder - Laranjeiras

Mano Décio Da Viola Curicica - Jacarepaguá

Denise Maria Torres - Taquara

Gastão Monteiro Moutinho - Taquara

Em Professora Didia Machado Fortes - Barra Da Tijuca

Alphonsus De Guimaraens - Cidade De Deus

Haydea Vianna Fiuza De Castro - Santa Cruz

Franklin Távora - Paciência

Ponte Dos Jesuítas - Santa Cruz

Ricardo Brentani - Santa Cruz

Ciep Major Manuel Gomes Archer - Paciência

Juliano Moreira - Taquara

Paroquial Nossa Senhora Do LoretoFreguesia - Jacarepaguá

José Joaquim De Queiroz Junior - Praça Seca

Madre Tereza De CalcutáCuricica - Jacarepaguá

Roberto Burle Marx - Curicica

Ciep Pablo Neruda - Taquara

Ciep Compositor Donga - Taquara

Ciep Margaret Mee - Recreio Dos Bandeirantes

Augusto Magne - Cidade De Deus

Professoranda Leila Barcellos De Carvalho - Cidade De Deus

Frederico Eyer - Cidade De Deus

Collechio - Bangu

Professora Ivone Nunes Ferreira - Senador/ Camará

Rafael Pereira Da Silva - Padre Miguel

Professor Antonio Flavio Pierucci - Senador Camará

José Pancetti - Realengo

Carlos Maul - Realengo

Atenas - Cosmos

Lycio De Souza Carvalho - Inhoaíba

Raymundo Corrêa - Campo Grande

Professor Manuel Said Ali - Campo Grande

Joari - Campo Grande

Vivaldo Ramos De Vasconcelos - Paciência

Prefeito João Carlos Vital - Santa Cruz

Otelo De Souza Reis - Santa Cruz

Professora Maria Santiago - Santa Cruz

Professor Darcy Araújo De Miranda - Santa Cruz

Miguel Calmon - Paciência

Espanha - Paciência

Ribeiro Couto - Paciência

Professora Leila Mehl Menezes De Mattos - Santa Cruz

Roberto Coelho - Santa Cruz

Marinheiro João C Ndido - Santa Cruz

Mario Lago - Santa Cruz

Maria De Jesus Oliveira - Santa Cruz

Professor Francisco José Antônio - Santa Cruz

Walquir Pereira - Nova Sepetiba - Santa Cruz

Creche Djanira Maria Ramos - Paciência

Medalhista Olímpica Poliana Okimoto - Santa Cruz

Medalhista Olímpico Erlon De Souza Silva - Santa Cruz

Professora Elisa Joaquina Daltro Peixoto - Pedra De Guaratiba

Ciep Almir Bonfim De Andrade - Vila Valqueire

Creche Tia Maria - Tijuca

Capitão De Fragata Didier Barbosa Vianna - Tauá

Rodrigo Otávio - Moneró (Ilha Do Governador)

Maestro Francisco Braga - Portuguesa

João De Camargo - São Cristóvão

Mestre Waldemiro - São Cristóvão

Ciep Presidente Salvador Allende - Vila Isabel

Anísio Teixeira - Pilares

Presidente Kennedy - Riachuelo

Nerval De Gouveia - Ramos

Edmundo Lins - Ramos

Presidente Eurico Dutra - Penha

Ariosto Espinheira - Penha

Professor Augusto Motta - Penha Circular

João De Deus - Penha Circular

Luís Carlos Da Fonseca - Madureira

Professor Zituo Yoneshigue - Ricardo De Albuquerque

Piauí - Guadalupe

Ciep Dr. Adelino Da Palma Carlos - Praça Seca

C Ndido Portinari - Pitangueiras

Abeilard Feijó - Cocotá (Ilha Do Governador)

Rotary - Freguesia (Ilha Do Gov.)

Darcy Vargas - Gamboa

Benjamim Constant - Santo Cristo

General Mitre - Santo Cristo

Francisco Benjamin Gallotti - Santo Cristo

Creche Ladeira Dos Funcionários - Caju

Parque Da Alegria - Caju

Estados Unidos - Catumbi

Calendário de reabertura:



24 de fevereiro - fase 1 (pré-escola, 1º ano e 2º ano)

10 ou 17 de março - fase 2 (3º ao 6º ano e 9º ano, além de creche com crianças a partir de dois anos que sejam filhos de profissionais de saúde e educação)

3 ou 10 de abril - fase 3 (creche, 6º ao 8º ano, PEJA e classes especiais)