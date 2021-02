Operação apreende 25 motos Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 18:47

Rio - 25 motos foram apreendidas, nesta quinta-feira, em uma operação da Polícia Civil com a Secretaria da Ordem Pública de São Gonçalo. A ação, que aconteceu em Pita, Rocha e Engenho Pequeno, em São Gonçalo, teve o objetivo de diminuir o número de roubos em São Gonçalo.

A Operação Duas Rodas também promoveu a conscientização de motoristas para uma condução segura, com o uso de equipamentos de segurança obrigatórios por lei. A ação também contou com a participação da Secretaria de Transportes do município de São Gonçalo, com a Guarda Municipal e com o apoio do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual – BPRV da Polícia Militar.