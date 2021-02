Homem foi levado para a delegacia da Gomes Freire, na Lapa Reprodução / Google Street View

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 18:08 | Atualizado 25/02/2021 18:17

Rio - Um taxista foi preso em flagrante, nesta quarta-feira, ao tentar vender o telefone celular furtado de um delegado da Polícia Civil do Amapá. A vítima do furto procurou a Corregedoria Geral da Polícia Civil (CGPOL) do Rio de Janeiro para contar que esqueceu o aparelho no táxi em uma corrida do Aeroporto Santos Dumont até Copacabana, Zona Sul. O nome do preso não foi divulgado.

Assim que sentiu falta do aparelho, ele enviou mensagens ao número do telefone da esposa. As mensagens foram lidas, mas não respondidas. Agentes da Corregedoria identificaram que o celular estava perto do Aeroporto Santos Dumont, onde conseguiram identificar o taxista. Ele pretendia vender o celular por R$ 1 mil.

O caso foi registrado na 5ª DP (Centro) e o homem preso em flagrante.