Homem foi visto roubando fiação de rua no Méier, na Zona Norte do Rio Estefan Radovicz/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 18:00 | Atualizado 25/02/2021 18:01

Rio - Dois homens foram flagrados, nesta quinta-feira (25), transportando cabos e fios roubados na Rua Vinte e Quatro de Maio, no Méier, na Zona Norte do Rio. Eles estavam carregando os equipamentos urbanos dentro de sacos de pano para esconder o furto e, assim, disfarçar o crime. Os ladrões, que não foram identificados, seguiam pela contramão da rua, no sentido Mangueira.

Apesar do flagrante feito pela equipe do O DIA, a Polícia Militar informou, em nota, que não confirma o ocorrência e que, até o momento, o 3° BPM (Méier) não foi acionado para verificar o caso. A corporação ainda lembra que, em situações de crimes de dano, furto e roubo a equipamentos urbanos, a população pode denunciar os criminosos nos canais de comunicação disponíveis, como, por exemplo, o Disque-Denúncia (2253-1177). Em ocasiões emergenciais, pode-se ainda acionar o Serviço 190.