Rio de Janeiro

Presidente do TJRJ determina que servidores do Detran acabem com greve

Multa diária de R$ 500 mil será aplicada caso paralisação dos servidores continue; ofício do Sindicato dos Servidores do Detran-RJ aponta que os funcionários estão há seis anos sem reajuste

Publicado 25/02/2021 16:22 | Atualizado há 4 minutos