Material apreendido pelo 21º BPM em ação na Avenida Automóvel Clube 21º BPM

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 22:14

policiais militares do 21º BPM prenderam em flagrante quatro criminosos após sério de roubos a pontos de ônibus na Avenida Automóvel Clube, em No fim deste domingo (21),do 21º BPMapós sério de roubos a pontos de ônibus na Avenida Automóvel Clube, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense.

De acordo com o Batalhão, uma guarnição estava em deslocamento quando foi informada por populares que indivíduos armados em carro estariam praticando roubos naquela região. De imediato, foi intensificado o patrulhamento e, após tentativa de fuga e desfeita dos objetos furtados, o veículo foi alcançado pela equipe policial.

Publicidade

Durante a revista pessoal, nada foi encontrado com os criminosos, porém, no interior do automóvel, foi localizada uma bolsa feminina, onde os indivíduos não souberam informar de quem seria. A PM ressalta que uma das vítimas se apresentou ao local e fez o reconhecimento da bolsa e de seus pertences pessoais, e também de todos os acusados que, segundo a mesma, efetuaram o roubo.

Diante dos fatos, a guarnição conduziu todos a 54ª DP, em Belford Roxo, para apresentação à Autoridade Policial e confecção do registro, aonde os quatro permaneceram presos.

Publicidade

Ao todo, uma bolsa, um celular, dois cartões de banco, uma maquininha de cartão, uma arma de mentira, R$ 30,00 em espécie e um veículo Renault Logan foram apreendidos.

Leia também: Polícia apreende menor por tráfico de drogas em Meriti