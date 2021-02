Ação aconteceu na Comunidade do Morro do Amor, em São João de Meriti Divulgação

Publicado 26/02/2021 18:47

traficantes foram presos em flagrante por Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munição e Explosivos (DESARME), em Nesta semana, doisem flagrante por Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munição e Explosivos (), em São João de Meriti , na Baixada Fluminense.

A ação foi executada após levantamento do setor de inteligência da unidade, que investiga atuação de narcotraficantes da região onde a dupla foi capturada, na Comunidade do Morro do Amor.

De acordo com informações da Polícia, na chegada da equipe, os homens tentaram fugir, mas não tiveram sucesso. Ao todo, duas mochilas cheias de drogas prontas para venda, material para enrolação e uma prensa hidráulica utilizada para compactar o entorpecente foram apreendidos com os bandidos, além de vários frascos de lança-perfume "luminosos".

