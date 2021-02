Por O Dia

Publicado 26/02/2021 00:00

E a Unidos da Ponte já tem uma nova majestade para a bateria 'Ritmo Meritiense'. Trata-se de Lilian Brito, mais conhecida no mundo do samba como 'Lili Tudão'. A beldade, que já foi musa da escola, é moradora de São João de Meriti e fará sua estreia à frente dos ritmistas do Mestre Leonardo Jorge no Carnaval do ano que vem.

Com passagens por outras agremiações e já tendo reinado na Intendente Magalhães, Lilian estreou como Musa da Unidos da Ponte no último Carnaval, escola do coração do seu pai, Jorge, mais conhecido como Dinho do couro, o que faz a emoção do convite se tornar ainda maior.

"Meu pai foi torcedor e esteve na escola por muitos anos. Infelizmente, não teve a chance de ver sua escola desfilar novamente na Sapucaí. Fiz minha estreia como musa no enredo 'Elos da Eternidade' e tinha muito a ver com passagens de pessoas importantes em nossas vidas. Foi muito especial", revela a Rainha.

E a comunidade Meritiense terá uma representante local à frente da bateria: Lilian é moradora de São João de Meriti e já tem uma identidade com a Azul e Branca da Baixada Fluminense.

"Assim como a maioria das mulheres do mundo do samba sonham um dia em ser Rainha de Bateria, comigo não era diferente. Escolhi começar a minha história com a Unidos da Ponte por três grandes motivos: pelo meu pai que ficaria realizado em ver sua filha representando sua escola, por ser da comunidade e pela maravilhosa recepção que tive quando comecei a frequentar", finaliza Lilian.

"Ter a Lilian à frente da nossa bateria é muito especial. A Unidos da Ponte sempre valorizou a sua comunidade e desta vez não será diferente. Ano passado, tivemos musa da comunidade e para 2022 teremos uma Rainha. O nosso povo meritiense sempre será prioridade em nossa escola. Com certeza será um belo reinado e estaremos muito bem representados", completou o presidente da escola, Rosemberg Azevedo.

A Unidos da Ponte levará para a Marquês de Sapucaí em 2022 o enredo 'Santa Dulce dos Pobres - O Anjo bom da Bahia', que será desenvolvido pelos carnavalescos Guilherme Diniz e Rodrigo Marques.

Ainda não há uma data oficial para que a Rainha de Bateria seja apresentada à comunidade. Para ficar por dentro de todos os eventos, basta seguir as redes sociais da escola @Unidosdaponteoficial no Instagram e Facebook.

Mestre Leonardo Jorge está confiante para o desfile do ano que vem. No Facebook, ele mandou um recado para integrantes e torcedores: "Em 2022, estamos vindo para brigar pelo título. Se Deus quiser, vai ser tudo nosso."