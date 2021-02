Esporte Inclusão Meriti: Vila Olímpica promove a inclusão social e oferece atividades para pessoas com deficiência PMSJM

Por Eric Macedo

Publicado 25/02/2021 19:04 | Atualizado 25/02/2021 20:12

Com o intuito de promover a inclusão social e melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência (PcD), a Secretaria de Esporte e Lazer de São João de Meriti deu início ao projeto Esporte Inclusão Meriti que espera levar mais autonomia, independência e outros benefícios para a vida do aluno e de quem está a sua volta, sempre às terças e quintas-feiras.

O secretário de Esporte e Lazer, Dinho Meriti, falou sobre o prazer de poder realizar este trabalho: “É muito gratificante estar à frente da Secretaria e poder incluir este projeto tão importante aqui na Vila Olímpica. Contamos com uma equipe de professores capacitados e qualificados, ficamos muito motivados em poder fazer mais por toda a população, com ela aprendemos sempre mais. Essas pessoas são parte do nosso povo e serão tratadas com todo carinho que merecem”, afirmou.

Com seu filho participando da primeira turma, Maria Aparecida Rodino, falou sobre o projeto: “Nossos filhos não tinham mais nada para fazer, a não ser na escola. Com a Vila Olímpica, podemos trazer nossos filhos para as atividades e serem incluídos, que é o mais importante”, contou.

Aluno do Projeto, João Vitor Rodino com a mãe Maria Aparecida PMSJM

O adolescente João Vitor Rodino, filho de Maria Aparecida, adorou o projeto: “Gostei das provas, dos desafios, da capoeira, do futebol e do basquete”, disse.

A Vila Olímpica de São João de Meriti foi recentemente revitalizada por completo e o projeto está aberto a qualquer tipo de deficiência, seja ela intelectual ou física, atendendo a pessoas a partir dos 12 anos até a terceira idade, sempre às terças e quintas-feiras (manhã - 9h às 12h e tarde - 14h às 17h), nas seguintes modalidades:

- Futsal

- Basquete

- Atletismo

- Bocha

- Tênis de mesa

- Psicomotricidade

Serviço

aqui. A Vila Olímpica de São João de Meriti fica na Rua Milton, s/nº, no bairro Grande Rio, bem ao lado da Rodovia Presidente Dutra e atende pelos telefones (WhatsApp/Telegram) 21 2753-6558 / 21 998 965 304. As inscrições também podem ser realizadas por

