Troca da pavimentação da Rua Gessyr Gonçalves Fontes, mais conhecida como Rua dos Bancos PMSJM

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 18:21 | Atualizado 25/02/2021 18:22

Secretaria de Obras, está se empenhando para entregar os melhores serviços para a população. A pasta divulgou algumas melhorias e operações que foram realizadas, nos dias 23 e 24/02, em diferentes bairros do município como: Troca de manilhas, pavimentação e retirada de entulhos de mais de 15 ruas. A Prefeitura de São João de Meriti , por meio da, está se empenhando para entregar os melhores serviços para a população. A pasta divulgou algumasque foram realizadas, nos dias 23 e 24/02, em diferentes bairros do município como: Troca de manilhas, pavimentação e retirada de entulhos de mais de 15 ruas.

Na Av. Coronel Raimundo Sampaio, no bairro Vila São João, a Secretaria de Serviços Públicos realizou, no último dia (23), a troca de manilhas de 60cm, e, para melhorar a mobilidade no Centro, realizou a troca da pavimentação da Rua Gessyr Gonçalves Fontes, mais conhecida como Rua dos Bancos, assim como na Rua Panamense.

Publicidade

Agentes na fiscalização da pavimentação da Rua Gessyr Gonçalves Fontes, mais conhecida como Rua dos Bancos PMSJM

Para por fim nas queixas de moradores que relatam problemas com enchentes em suas ruas, na maioria das vezes provocadas por entulhos espalhados, os agentes seguiram na missão da retirada de entulhos pela cidade. Ontem (24), várias ruas receberam este serviço. Confira:

Publicidade

Relação de ruas que receberam o serviço da retirada de entulhos PMSJM

Leia também: PM prende dois homens por roubo e apreende arma de fogo em Meriti