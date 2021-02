Presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, mandou mensagem após anúncio de destituição Reprodução

Publicado 25/02/2021 12:30 | Atualizado 25/02/2021 12:31

Rio - O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, realizou sua primeira aparição pública desde que o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou que o destituiria do comando da estatal após o término de seu mandato, em março.

Em uma conferência com analistas do mercado financeiro realizada nesta quinta-feira, Castello Branco apareceu com uma camisa escrito "mind the gap". A expressão é famosa e significa "cuidado com o vão", sendo utilizada em plataformas de metrô de língua inglesa para alertar os passageiros com o vão entre o trem e a plataforma.

A palavra "gap", contudo, também pode se referir ao intervalo, ou à defasagem, entre duas coisas. No caso, Castello Branco fez uma referência à defasagem dos preços de diesel e gasolina no Brasil em relação ao mercado internacional.

O presidente da Petrobras foi destituído de seu cargo justamente por ter aumentado o preço dos combustíveis e ter desagradado a categoria dos caminhoneiros. No entanto, a alta acompanhou o mercado internacional. Mesmo com os reajustes, o preço do combustível no Brasil ainda está proporcionalmente abaixo ao aumento sofrido no mundo.

A mensagem de Castello Branco parece ter sido diretamente direcionada a Bolsonaro, que foi na contramão do mercado ao anunciar a mudança de comando da Petrobras, provocando uma queda brutal no valor dos papéis da empresa, além de uma queda na Ibovespa para seu pior índice no ano.