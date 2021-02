Rio de janeiro - RJ - 12/06/2020 - COVID 19 - CORONAVÍRUS NO RIO - Movimento o shopping Tijuca zona norte do Rio, foto de Gilvan de Souza / Agência O Dia Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 19:12

Atento ao novo comportamento do consumidor, o Shopping Tijuca e Plaza Niterói estão lançando um novo serviço, de assessor de compras, agregado ao projeto de multicanalidade da brMalls. Com intuito em ajudar e orientar os clientes a realizarem a melhor escolha, seja para produtos de uso pessoal ou para presentes, de uma forma segura e prática sem sair de casa.

Funciona da seguinte forma, o cliente informa via WhatsApp o que busca e a profissional responde com a curadoria de produtos das lojas presentes em cada shopping. Para utilizar o serviço é cobrado um valor de R$ 8. O pagamento também é online através da emissão de um link, enviado pela assessora. Em caso de troca, o cliente poderá ir diretamente à loja. O horário de funcionamento do serviço é de segunda a sábado, das 11h às 19h20, no Shopping Tijuca, enquanto no Plaza Niterói das 10h às 18h.



As compras serão pagas por esse link e entregues em até 24h no raio de até 15km via delivery ou retiradas mediante agendamento pelo drive thru. A taxa de entrega é de R$10.