Bondinho do Pão do Açúcar é um dos campeões de visitas turísticas do Rio Imprensa Bondinho Pão de Açucar

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 19:00

Em comemoração ao aniversário do Rio, o Bondinho Pão de Açúcar terá ingressos a R$ 48 (adultos) e R$ 24 (crianças de 6 a 12 anos) durante o mês de março. A edição especial da promoção Carioca Maravilha oferecerá, pela primeira vez, desconto de 60% no bilhete regular. A oferta será destinada apenas a moradores e nascidos no Rio e Grande Rio, mas será válida exclusivamente para compras feitas pelo site para visita no mesmo período.

A iniciativa faz parte de uma campanha de valorização da essência e cultura carioca, e tem como objetivo convidar os visitantes locais a prestigiar os 456 anos da Cidade Maravilhosa desfrutando de um dos seus principais patrimônios: a experiência completa do Bondinho Pão de Açúcar.



Assim como na promoção tradicional, o benefício especial é válido para o passeio completo, que inicia na estação da Praia Vermelha e vai até o Pão de Açúcar. Os valores promocionais não são cumulativos com outras opções de descontos já existentes. Para aproveitar o benefício, adultos precisam apresentar um comprovante de residência e documento oficial com foto, enquanto crianças de 6 a 12 anos devem levar certidão de nascimento, ou documento oficial com foto que comprove filiação a residente ou nascido no Rio de Janeiro. Crianças de até cinco anos não pagam ingresso.



Para o CEO do Bondinho Pão de Açúcar, Sandro Fernandes, a ação inédita é uma forma de homenagear o melhor do Rio nestes seus 456 anos de história: o carioca. “Somos um ícone da cidade e temos como propósito inspirar a felicidade em todos que se conectam conosco, e principalmente com o carioca, que compartilha com a gente o encantamento de ter nascido nesta cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. O Bondinho Pão de Açúcar é um parque genuinamente carioca, feito para cariocas. E muito nos emociona recebê-los aqui para viver momentos incríveis”, destaca Sandro.



O Bondinho Pão de Açúcar adota um rígido protocolo de segurança sanitária de combate à Covid-19 em seu funcionamento. Dentre as principais medidas, a máscara é item obrigatório, podendo ser retirada apenas no momento de fazer refeições e desde que o distanciamento social seja mantido. Dispensers de álcool em gel são disponibilizados ao longo de todo o parque e a medição de temperatura é feita a todos na entrada. Além da demarcação do espaço de distanciamento físico nas filas, os bondes operam com capacidade reduzida e são sanitizados a cada viagem.

Publicidade

Serviço

Valor especial do Ingresso Carioca Maravilha: R$48,00 (adulto) e R$24,00 (para crianças de 6 a 12 anos), apenas para compras realizadas pelo site oficial (www.bondinho.com.br).