Por iG

Publicado 25/02/2021 21:30 | Atualizado 25/02/2021 21:30

Maconha? Globo comprando e enviando maconha para os participantes do BBB? pic.twitter.com/McIOmMshur — Tercio Arnaud Tomaz (@TercioTomaz) February 25, 2021

Tercio Arnaud Tomaz, assessor do presidente Jair Bolsonaro, insinuou que a Globo oferece maconha aos participantes confinados no 'BBB 21'. "Maconha? Globo comprando e enviando maconha para os participantes do 'BBB'?", questionou ao compartilhar imagens da rapper Karol Conká fumando.