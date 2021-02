Participantes do 'BBB 21' Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 21:00

A noite de quinta-feira rendeu após os brothers ganharem uma "mini festa" com direito a bebida e jogos. Nesta sexta, nada de novo com Caio sendo, mais uma vez, o anjo da semana. Como indicação de Monstro, o fazendeiro mandou Pocah e Projota, que não ficou lá muito feliz com o castigo. Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas da casa.

Juliette afirmou que só não ficou com Rodolffo porque não quis. A advogada também afirmou que não é bissexual, mas que está aberta a novas experiências. Carla Diaz se recusou a lamber o mamilo de seu ficante no programa, Arthur. Projota conversou com as pessoas que votaram nele no último paredão.

Inconformado com a quantidade de votos recebida no último domingo, Projota conversou com Pocah sobre sua imagem na casa . Para ele, é tudo culpa de Karol Conká, pois ela teria feito a "caveira" dele para os outros participantes.

E parece que o rapper não gostou nada da fantasia do Monstro. Além de reclamar de muito desconforto, o cantor passou mal após suar muito com a roupa . Projota ainda revelou que acredita que a fantasia de Pocah é mais tranquila que a dele.

E o que não poderia faltar? Uma treta, é claro. C amilla de Lucas contou a João Luiz e Thais sobre uma situação desconfortável que passou com Carla Diaz . Durante as compras da semana, Carla Diaz sugeriu que o grupo comprasse mais pão para deixar para o próximo grupo. Camilla e os outros integrantes do VIP não aceitaram.

"Aconteceu uma situação chata com a Carlinha. Fui falar com ela e ela está bolada (...) Naquela hora ela quis comprar o pão pensando na próxima galera que vem. Eu perguntei a ela, 'você está bolada por causa do negócio do pão?' Ela falou 'não, é outra coisa'. E tipo, ela saiu andando. Eu não gostei não, porque eu fui falar com ela na moral e ela saiu andando", contou Camilla.