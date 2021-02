Caio é o novo anjo reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 14:35

Rio - Caio é o novo anjo do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. Ele disputou a prova com Fiuk, Carla Diaz, Gilberto, Sarah , Lumena, Juliette e Rodolffo. Além da imunidade, o goiano levou R$ 5 mil. É a terceira semana seguida que o fazendeiro leva a melhor na disputa. Vale lembrar que o anjo desta semana é autoimune.

fotogaleria

Publicidade

Caio escolheu para o castigo monstro Pocah, que terá que vestir uma roupa de frango, e Projota que se vestirá de brócolis.

Como funcionou a prova:

Publicidade

"A Prova do Anjo é C&A e agora, além de oferecer looks que combinam com você, a C&A também lança uma coleção cheia de novidades a cada 15 dias. E para mostrar como é possível combinar varias peças em várias ocasiões, hoje são vocês que vão combinar alguns looks. Como vocês vão jogar a prova: primeiro, vocês vão lançar os dois dados. Quando eles pararem, pode ser um de cada vez, os dois ao mesmo tempo, o que achar melhor, mas é só lá no final, quando os dois pararem, que a gente vai olhar o que vocês vão fazer. Você vai depois andar até a arara que o dado mostrou para você, então pode ser pastel, tem outras opções. Se cair C&A, é como se fosse coringa, aí você pode ir na que você quiser. Você vai escolher um look nessa arara. Pode ser xadrez, esportivo, pastel. Esse look vai ter um card, só que você não tira ele ainda. Você pega o look e leva até o seu closet. Qual é o meu closet, Tiago? É o que está a minha esquerda. Você vai pegar o look, levar até essa ararinha que está do seu lado e aí você tira o card e mostra pra gente, 10 pontos, 20 pontos, 50 pontos. Serão 5 rodadas, quem tiver mais pontos é o Anjo e ganha 5 mil reais", informou Thiago Leifert.