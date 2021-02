Maiara e Fernando mandam recado para Fiuk: ’Safado, deixa ele sair da casa’ Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 09:19

Rio - Fiuk sempre foi muito discreto sobre sua vida pessoal no "BBB 21". No entanto, recentemente, o ator contou que Maiara e Fernando colocaram pilha para ele ficar com a irmã de Maiara, Maraisa. O casal, então, usou o Stories para mandar um recado para o ator, que está confinado.

"A gente estava dando pilha, é? Ele que falou que queria... Deixa ele sair da casa. Ele que queria", disse Maiara. "Safado, deixa ele sair", brincou Fernando.

Fiuk contou sobre o "flerte" com Maraisa para Caio e Rodolffo. "Os dois [Maiara e Fernando] cantando juntos é bonito demais. Ainda mais os dois namorando, é bonito demais. Eles têm um negócio da hora que parece que tem 15 anos de idade e dá umas briguinhas à noite que é até fofinho. Parece duas crianças, é bonito de ver. Eles têm uns ‘trens’ de ir e voltar. Eles ficaram metendo uma pilha para eu ficar com a Maraisa. Ligaram pelo facetime e foi uma encheção. Só risada", dise Fiuk.