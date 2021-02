Juliette pede beijo para Sarah e web vibra Reprodução/Globo

Publicado 26/02/2021 08:59 | Atualizado 26/02/2021 09:18

São Paulo - Nesta quinta-feira, após alguns comes e bebes enviados pelas produção do "BBB 21", os brothers ficaram animados na área externa da casa. Em conversa com Rodolffo, Juliette declarou que há quem diga que há um clima entre eles. Após isso, a advogada foi em direção à Sarah e tentou lhe beijar. Porém, a loira desviou e colocou a mão na frente. Na internet, fãs das sisters lamentaram o "não acontecimento" do beijo.

Juliette no topo do favoritismo

Recentemente a advogada entrou para a história do "Big Brother Brasil" por se tornar a participante que mais ganhou seguidores nas redes sociais durante o período de confinamento. Juliette tinha apenas 3 mil seguidores quando entrou no reality show e, na segunda-feira (22), chegou à marca de 10 milhões de pessoas que a seguem.

Até então, Rafa Kalimann e Manu Gavassi eram as detentoras deste feito. Na época em que entrou no programa, Kalimann tinha 3,1 milhões de fãs e saiu com 12,3 milhões. Já a cantora tinha 4,4 milhões de seguidores e deixou o 'BBB 20' com 13,2 milhões.

sarah dando beijo na juliette com a mão no meio pic.twitter.com/IJQWnA4GwV — laryssa (@winsteadie) February 26, 2021

que isso sarah como se nega um beijinho da juliette — mihh (@debnamliars) February 26, 2021