Por O Dia

Publicado 25/02/2021 16:55

Rio - Projota e Caio conversaram sobre a convivência com os outros participantes na casa do 'Big Brother Brasil 21', na tarde desta quinta-feira. "Eu não consigo mais", disse o rapper. Quando o assunto era a votação, o fazendeiro comentou que é o público quem escolhe quem fica e quem sai do reality e lembrou da importância de não ir ao Paredão. Projota concordou e desabafou: "Não consigo ficar de 'nhenhenhe'. As pessoas são falsas demais". O goiano, então, explicou que também deve ser votado nesta semana. "Eu acho que vou receber uns votos. Não sei se a ponto de me levar para o Paredão, mas acho que vou ter".

O bate-papo continuou e Projota voltou a falar sobre jogo. "Tem gente que você gosta, e quando você começa a desconfiar, as coisas ficam meio....". Caio não entendeu a declaração do cantor, e ele se explicou. "Você gosta da pessoa, mas quando você desconfia dela, fica uma sensação estranha."



O rapper ainda deixou claro que é assim que se sente em relação à Camilla de Lucas. "Eu adoro ela, mas agora quando eu não sei se ela votou em mim... Talvez ela não tenha votado em mim. Acho que a Viih [Tube] votou mais em mim do que ela. Não achei que isso ia virar contra mim. Difícil demais esse jogo."



Apesar de ter escapado do paredão do último domingo por vencer a prova Bate-Volta, Projota continua disposto a descobriu quem votou nele: "Alguma pessoa perto de mim votou em mim. Eu sei e [a pessoa] não vem falar comigo. E eu queria que falasse. Se eu descobrir sem falar, vou voltar com toda força."