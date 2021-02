Por IG - Gente

Publicado 25/02/2021 14:10

Rio - Após a prova que coroou João como líder da semana, Arthur e Projota se desentenderam por errarem o alvo e perderem a prova. Durante a madrugada desta quinta-feira, Arthur estava desabafando com Projota sobre perder a prova por estar com o braço imobilizado.



Projota e Lumena, que estavam ouvindo o desabafo, comentaram que a prova era mais sorte do que mira, já que não sabiam o peso do item e muito menos a distância que deveria ser arremessado. "Às vezes a gente calcula muito e perde, quem só jogou, ganha. Difícil é ter só uma chance", disse Projota.

"Eu sou bem nessas provas assim, mas o problema é o braço... Jogar com o braço assim", concluiu Arthur, que finalizou dizendo que deseja apenas participar da prova do anjo e pronto. O clima pesou e Projota saiu da conversa irritado, Arthur seguiu o desabafo e disse que estava estressado por perder.

"Para mim perder é sempre ruim, por isso eu fico quieto no meu canto. Foi erro meu e isso me deixa maluco, odeio errar. Sentei do lado do Projota, ele falou um negócio e eu estourei com ele. Por isso eu fico na minha", disse o instrutor de crossfit.

Logo depois do desentendimento, Projota foi conversar com Rodolffo e Caio. Reclamando de Arthur, o rapper disse: "Tomar no c*. Ah, muito chato isso, mano", disse Projota, no jardim. Rodolffo então disse que Arthur fica "muito p*to de perder uma prova". E o rapper seguiu irritado dizendo: ""Se f*der, mano. Chato pra caral**".

Mais calmo, ele reclamou sobre a liderança de João, já que o professor de geografia havia votado nele no último paredão. Ao analisar a vitória do brother, Projota disse que ele e Rodolffo são os possíveis alvos do novo líder. "Justo o cara que votou em mim. Dá até uma dor no coração. Justo ele, mano!", desabafou o rapper.

Caio ficou mais tranquilo, pois tem medo de ser alvo de Camila. "Nossa, quase que eu fui pro paredão agora", comentou Caio. "Se ela tivesse ganhado ali já era certeza", concordou Projota.