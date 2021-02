Cantor Thiaguinho Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 17:16

Rio - A festa do 'Big Brother Brasil 21' desta sexta-feira vai ser pura animação. É que vai rolar o show de Thiaguinho. O cantor vai levar sua “ousadia e alegria” aos brothers e ao público, cantando clássicos do pagode e novidades de seu projeto recém-lançado.

Pela quarta vez se apresentando no reality, o cantor adianta que o show desta noite terá um gostinho especial: “Voltar ao BBB será celebrar o que já fizemos por lá e, ao mesmo tempo, criar uma nova memória.”



Vários sucessos do cantor estão confirmados no repertório, como: “Caraca, Muleke!”, “Energia Surreal”, “A Amizade é tudo”e “Tá Vendo Aquela Lua".

Com isso, Thiaguinho avisa que a noite promete: “muita ousadia, alegria e uma vibe incrível, como sempre. Vai ser um show feito especialmente para os participantes e para quem vai estar assistindo em casa”.