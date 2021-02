Camilla de Lucas conta sobre climão com Carla Diaz Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 14:53 | Atualizado 26/02/2021 14:59

Rio - Camilla de Lucas contou a João Luiz e Thais sobre uma situação desconfortável que passou com Carla Diaz na manhã desta sexta-feira. Durante as compras da semana, Carla Diaz sugeriu que o grupo comprasse mais pão para deixar para o próximo grupo. Camilla e os outros integrantes do VIP não aceitaram.

fotogaleria

Publicidade

"Aconteceu uma situação chata com a Carlinha. Fui falar com ela e ela está bolada (...) Naquela hora ela quis comprar o pão pensando na próxima galera que vem. Eu perguntei a ela, 'você está bolada por causa do negócio do pão?' Ela falou 'não, é outra coisa'. E tipo, ela saiu andando. Eu não gostei não, porque eu fui falar com ela na moral e ela saiu andando", contou Camilla.

"Ela não recebeu bem o que a gente falou lá", disse João Luiz. "Eu não concordo que a gente deveria comprar a mais (...) Não sei se ela ficou chateada por conta do pão ou por causa do final", disse Camilla de Lucas, fazendo uma referência a uma fala de Carla Diaz sobre terem "roubado ovo da xepa".

Publicidade

Amigas conversam

Pouco tempo depois, Camilla foi até o quarto colorido procurar Carla. "Eu falei 'pô, será que a Carlinha ficou chateada porque todo mundo falou não?'", disse a influenciadora digital. "Eu acho às vezes é a forma [como falam], não é nem o oposto de opinião (...) Eu fiquei mal na hora, não pela situação, é pelo entorno, entende?", explicou Carla Diaz.

Publicidade

"Eu vi que você ficou meio... no final também. Por causa do ovo", disse Camilla de Lucas. "Não, eu fiquei quieta. Só fiquei quieta depois (...) É que, às vezes, é muito ao pé da letra", disse a atriz.