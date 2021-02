Gilberto tem sonho erótico com João Luiz Reprodução / TV Globo

Publicado 26/02/2021 09:39

Rio - Gilberto, Carla Diaz e João Luiz conversaram em códigos sobre sonhos eróticos na área externa da casa do "BBB 21", na madrugada desta sexta-feira. Durante o papo, Gil deu a entender que teve um sonho "quente" com João Luiz. O doutorando em economia disse que tem "sonhos da sem-vergonhice" as vezes.

Carla Diaz logo quis saber se Gil estava falando sobre Arthur. "Você está falando do Arthur de novo?", perguntou a atriz, já que mais cedo Gil tinha dito que "quase ficou" com Arthur na primeira semana do programa. "Não, tô falando em geral. Não foi com ele, não. E assim, sonhos são sonhos", disse Gil. "E não importa um sonho. Está entendendo?", continuou Gil, encarando João Luiz nos olhos. "Tô entendendo, Gil. Está tudo bem, relaxa", respondeu João.

Momentos depois, João e Gil conversaram sem a presença de Carla na cozinha. "No momento que você tá ali, não necessariamente é com ela [a pessoa], mas nossa cabeça transmite isso pro nosso sonho. Mas não significa que é com ela", disse o professor de geografia.

"Tu entendeu?", perguntou Gil. João Luiz disse que sim e pediu um abraço ao amigo. "Que vida cruel. Ai, amigo é muito difícil. Ai, que vergonha. Ai, amigo, que situação", respondeu Gil, envergonhado. "Relaxa, em dá um abraço. Está tudo bem. Não fica assim não".

Depois, Gil ainda brincou com a situação. "Por que eu to falando isso pro homem, meu Deus?". "Segredo nosso", pediu. "Segredo", concordou João.