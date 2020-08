Boninho revela que 'BBB 21' não terá olheiro e nem celebridades

São Paulo - Hey, brother! O diretor Boninho resolveu acabar com os rumores de que o “BBB 21” terá novamente celebridades. Após o sucesso do “BBB 20”, era esperado que a Globo repetisse a dose e misturasse na casa mais vigiada do Brasil famosos e anônimos – alguns nomes já estariam até sendo cotados para a próxima edição do reality.

O manda chuva do “BBB 21” desmentiu que estariam atrás de famosos e usou as redes sociais para contar o que está por vir. “Estamos de olho nas inscrições, só nas inscrições. Não temos olheiros, não chamamos influencers, nem celebridade! O trabalho agora é olhar quem correu atrás”, escreveu Boninho no Instagram.Ele também aproveitou para dar um alerta as pessoas que se inscreveram: “O pessoal do Sudeste vai começar a receber nosso e-mail. Só usamos xxxx@redeglobo.com.br!”.